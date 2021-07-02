В Казани из-за сильного ливня на Горьковском шоссе образовался провал обочины

В Казани из-за сильного дождя, который был сегодня рано утром, на Горьковском шоссе образовался провал обочины. Об этом сообщает администрация Кировского и Московского районов в своем Telegram-канале.

Участок восстановят в ближайшее время. Дорожные службы уже приступили к работе.

Сегодня утром Казань вновь ушла под воду из-за сильного ливня. Фото и видео стихии публиковали пользователи соцсетей. «Метроэлектротрансу» пришлось временно приостановить движение троллейбусов №№5, 6, 8, 9, 12 и трамваев №5 и 5а из-за ливня. С 9.50 трамваи и троллейбусы возобновили работу в штатном режиме.

