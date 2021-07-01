Facebook, WhatsApp и Twitter вновь грозят штрафы

Facebook, WhatsApp и Twitter вновь грозят штрафы. На этот раз за то, что они не подтвердили локализацию баз данных российских пользователей на территории страны.

Роскомнадзор вызвал представителей интернет-сервисов на составление административных протоколов за нарушение требований законодательства РФ в области персональных данных, сообщили в ведомстве.

WhatsApp грозит штраф от 1 до 6 млн рублей (по ч. 8 ст. 13.11 КоАП). Facebook и Twitter могут оштрафовать на сумму 6 до 18 млн рублей (по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ).

В РКН напомнили, что необходимость локализации баз данных российских пользователей в РФ обсуждается с зарубежными компаниями с 2015 года. В прошлом году Facebook и Twitter уже штрафовали по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ на 4 млн рублей каждую. Facebook штраф оплатила, Twitter — нет.

Татьяна Демина