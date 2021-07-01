В Общественной палате Татарстана рассказали о проблемах школьных столовых республики

В школьных столовых Татарстана существуют две проблемы: нехватка площадей и маленькие зарплаты сотрудников. Об этом рассказала председатель комиссии общественной палаты РТ по образованию и науке, председатель общественного совета при минобрнауки Татарстана Асия Тимирясова.

Зарплата у работников школьных пищеблоков составляет 15—18 тысяч рублей, это часто становится причиной их увольнения и нехватки квалифицированных специалистов. А в старых образовательных учреждениях в небольших пищеблоках сложно организовать горячее питание на должном уровне и с разведением потоков.

Фото: mon.tatarstan.ru

— Директора обратились с предложением рассмотреть возможность перестройки данных помещений. И обе темы мы планируем озвучить на ближайшем заседании общественного совета при Министерстве образования Татарстана, — рассказала Тимирясова в ходе заседания общественной палаты РТ.

В остальном большинство детей и родителей удовлетворены качеством питания в школах, заявила она. Вопросам организации и качества горячего питания в школах Татарстана уделяется достаточно внимания и времени, передает пресс-служба Минобрнауки РТ.

В начале июня в мэрии Казани сообщили, что в городских школьных столовых к новому учебному году количество посадочных мест увеличится на 2 730.



Татьяна Леухина