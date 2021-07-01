В Челнах после проверки такси привлекли к ответственности 71 водителя

С начала прошлой недели, с 21 по 30 июня в Челнах проверили 134 водителя такси, из них 71 привлекли к административной ответственности.



У 11 водителей обнаружили неисправности, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. Трех водителей поймали без страховки, еще один был пьян — его авто поместили на штрафстоянку.

30 июня за три часа выявили 43 нарушения, из них 21 — в автобусах и восемь в такси. В 15 автобусах и трех такси были неисправности, при которых нельзя эксплуатировать транспорт. У одного автобуса не читались номера, четверо таксистов ездили, не пристегнувшись. По одному автобусу и такси ездили без страховки, пять автобусов нарушили правила пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Во время проверки сотрудники ГИБДД выявили одного водителя без прав. Также был оштрафован один пассажир такси за нарушение правил ПДД, сообщают «Челнинские известия».

За 30 июня в Казани произошло три ДТП с пострадавшими (в одном случае — столкновение, в двух — наезд на пешеходов). Остальные 74 происшествия с материальным ущербом.

Маргарита Головатенко