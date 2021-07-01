В Челнах после проверки такси привлекли к ответственности 71 водителя
С начала прошлой недели, с 21 по 30 июня в Челнах проверили 134 водителя такси, из них 71 привлекли к административной ответственности.
У 11 водителей обнаружили неисправности, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. Трех водителей поймали без страховки, еще один был пьян — его авто поместили на штрафстоянку.
30 июня за три часа выявили 43 нарушения, из них 21 — в автобусах и восемь в такси. В 15 автобусах и трех такси были неисправности, при которых нельзя эксплуатировать транспорт. У одного автобуса не читались номера, четверо таксистов ездили, не пристегнувшись. По одному автобусу и такси ездили без страховки, пять автобусов нарушили правила пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки.
Во время проверки сотрудники ГИБДД выявили одного водителя без прав. Также был оштрафован один пассажир такси за нарушение правил ПДД, сообщают «Челнинские известия».
За 30 июня в Казани произошло три ДТП с пострадавшими (в одном случае — столкновение, в двух — наезд на пешеходов). Остальные 74 происшествия с материальным ущербом.
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