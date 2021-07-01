В Казани за сутки ГИБДД пресекла 25 нарушений со стороны электросамокатчиков
За 30 июня в Казани произошло три ДТП с пострадавшими (в одном случае — столкновение, в двух — наезд на пешеходов). Остальные 74 происшествия с материальным ущербом.
Со стороны электросамокатчиков и велосипедистов сотрудники ГИБДД пресекли 25 и три правонарушения соответственно.
Сотрудники ГИБДД задержали шесть пьяных водителей и четыре водителя, не имеющих права управления. По подозрению в преступлениях трех граждан доставили в полицию.
В Татарстане за 29 июня произошло три аварии с пострадавшими: два столкновения и один наезд на пешехода. Последствием еще 86 ДТП стал причиненный материальный ущерб.
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