В Татарстане за вчерашний день произошло три аварии с пострадавшими

В Татарстане за вчерашний день произошло три аварии с пострадавшими: два столкновения и один наезд на пешехода. Последствием еще 86 ДТП стал причиненный материальный ущерб, рассказали в Госавтоинспекции Казани.



Задержано пять пьяных водителей и четыре водителя, не имеющих права управления.

Пресечено 21 нарушение в отношении граждан на электросамокатах и шесть нарушений в отношении велосипедистов.

Еще один мужчина был доставлен в отдел полиции по подозрению в совершении преступления.

Вчера на дороге в казанском поселке Куюки произошло ДТП, из-за которого образовалась пробка.





Ольга Плешкова