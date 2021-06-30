В Татарстане за вчерашний день произошло три аварии с пострадавшими
В Татарстане за вчерашний день произошло три аварии с пострадавшими: два столкновения и один наезд на пешехода. Последствием еще 86 ДТП стал причиненный материальный ущерб, рассказали в Госавтоинспекции Казани.
Задержано пять пьяных водителей и четыре водителя, не имеющих права управления.
Пресечено 21 нарушение в отношении граждан на электросамокатах и шесть нарушений в отношении велосипедистов.
Еще один мужчина был доставлен в отдел полиции по подозрению в совершении преступления.
Вчера на дороге в казанском поселке Куюки произошло ДТП, из-за которого образовалась пробка.
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