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Путин оценил работу парламента

15:24, 30.06.2021
Путин оценил работу парламента
Фото: kremlin.ru

Парламент седьмого созыва работал на должном уровне и соответствовал всем требованиям. Об этом заявил президент России Владимир Путин на прямой линии.

— Считаю, что парламент седьмого созыва работал не просто удовлетворительно, а на должном уровне. Результаты соответствовали тем требованиям, которые предъявлялись к работе высшего законодательного органа России.

25% депутатов Госдумы переболели COVID-19, четверо умерли. Депутаты действовали в условиях пандемии, несмотря на сложности и угрозы.

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