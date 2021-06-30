Путин оценил работу парламента

Парламент седьмого созыва работал на должном уровне и соответствовал всем требованиям. Об этом заявил президент России Владимир Путин на прямой линии.

— Считаю, что парламент седьмого созыва работал не просто удовлетворительно, а на должном уровне. Результаты соответствовали тем требованиям, которые предъявлялись к работе высшего законодательного органа России.

25% депутатов Госдумы переболели COVID-19, четверо умерли. Депутаты действовали в условиях пандемии, несмотря на сложности и угрозы.