Путин рассказал, что в ближайшие годы будут строить мусороперерабатывающие заводы

В России в ближайшие годы будут строить мусоросжигающие заводы. Сейчас намечено строительство пяти МСЗ, правительство рассматривает возможность расширить эту программу, заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

— Сейчас идут первые инвестиции на раздельный сбор и на переработку. В ближайшие годы должны запустить мусоросжигающие заводы. Хотя и здесь есть проблемы — граждане, проживающие в местах строительства заводов, напряжены, у них возникают вопросы. Но обращаю внимание, ни в одной стране мира не обходятся без утилизации подобным образом. Есть предметы, которые невозможно уничтожить, кроме как сжиганием.



Также Путин указал на недопустимость нарушения местными властями правил раздельного сбора мусора. Необходимо привлекать к ответственности в таком случае.