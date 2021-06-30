Путин о преемнике: «Свято место пусто не бывает, и незаменимых людей нет»
Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос о преемнике и передаче власти.
Об этом у президента поинтересовался житель Краснодара.
— Свято место пусто не бывает, и незаменимых людей нет. Моя ответственность в том, чтобы дать рекомендации... Подойдет время и, я надеюсь, я смогу сказать, что такой-то человек, по моему мнению, достоин возглавить Россию, — сказал он.
«Реальное время» ведет прямую текстовую трансляцию.ОбществоВласть
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