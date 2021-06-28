В Казани омбудсмены из 15 регионов участвуют в международной летней школе по правам человека — видео

В Казани открылась международная летняя школа по правам человека «Права человека для новых поколений». В ней принимают участие омбудсмены из 15 регионов России и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В школе принимают участие представители ООН, преподаватели и студенты российских вузов. Среди прочих вопросов они рассматривают возможность введения в России уроков по правам человека в школах.

Школа должна была пройти еще в прошлом году, но ее перенесли из-за распространения COVID-19. Она продлится до пятницы.

На открытии школы Москалькова заявила, что в настоящее время сформировалось понятие «ковидные права» и рассказала о преобладании коллективных прав над индивидуальными в связи с пандемией коронавируса. Она также обратила внимание, что нужно понять, как достигнуть соразмерности между коллективным и индивидуальным правом.

Татьяна Демина