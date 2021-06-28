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Гидрометцентр заявил о штормовом предупреждении в Татарстане из-за жары

13:27, 28.06.2021
Гидрометцентр заявил о штормовом предупреждении в Татарстане из-за жары
Фото: Максим Платонов

Гидрометцентр Татарстана опубликовал штормовое предупреждение об аномально-жаркой погоде.

По данным синоптиков, в ближайшие 1—3 часа с сохранением до конца дня и днем 29 июня на территории РТ местами ожидается сильная жара до +37 градусов.

По данным сайта Eldorado Weather на 27 июня, Татарстан оказался одним из самых жарких регионов в Европе среди представителей России.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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