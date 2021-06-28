В Гидрометцентре рассказали, когда в Татарстане спадет жара

На этой неделе в Татарстане начнет спадать жара. Об этом говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.

Завтра в республике еще сохранится аномально-жаркая неустойчивая погода — днем воздух прогреется до +37 градусов. При прохождении фронтального раздела местами прогнозируются кратковременный дождь, гроза, усиления ветра до 15—20 м/с (локально шквал до 23 м/с) и град.

А вот 30 июня и 1 июля антициклон постепенно будет сдавать свои позиции и жара начнет постепенно ослабевать. В эти дни возможны кратковременные дожди, грозы, кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с, локально шквал до 23 м/с и град. В среду днем ожидается от +29 до +34 градусов, в четверг — от +26 до +31 градусов.

2 июля и 3 июля сохранится неустойчивая погода, местами с кратковременным дождем. Температуры воздуха в дневные часы составят от +23 до +28 градусов.

По данным сайта Eldorado Weather на 27 июня, Татарстан оказался одним из самых жарких регионов в Европе среди представителей России. Сегодня Гидрометцентр Татарстана опубликовал штормовое предупреждение об аномально жаркой погоде 29 июня — на территории РТ местами ожидается сильная жара до +37 градусов.