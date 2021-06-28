Джон Браун подписал новый двухлетний контракт с УНИКСом

Американский форвард Джон Браун III продлил контракт с УНИКСом, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Баскетболист подписал новый двухлетний контракт с казанцами.

«Джон Браун III остается с нами! Мы рады, что один из самых талантливых игроков продолжит защищать цвета нашего клуба», — говорится в сообщении клуба.

Джон Браун провел в УНИКСе один сезон, за который успел стать одним из лидеров команды. По итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ он стал лучшим по перехватам, во многом благодаря чему его признали лучшим защищающимся игроком первенства.

Ранее УНИКС объявил об уходе капитана команды Джамара Смита, а также главного тренера Димитриса Прифтиса.