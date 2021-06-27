Власти Ялты рассказали о штормовом предупреждении

Мэр Ялты Янина Павленко заявила, что синоптики прогнозируют новые ливни в регионе, которые могут привести к подтоплениям. В связи с этим власти готовятся к возможной эвакуации населения.

«Мы получили штормовое предупреждение. Сегодня после обеда и весь день 28-го опять прогнозируются дожди, поднятие уровня воды в реках от 50 сантиметров до 1,5 метров. Я обращаюсь ко всем, кто живет у нас в зоне подтопления, в зоне русел рек. Пожалуйста, мы по-прежнему предлагаем вам переселиться в наши пункты временного размещения», — сказала она в своем видеообращении в Facebook.

Детские сады в Ялте, где на прошлой неделе произошли подтопления, не будут работать как минимум до среды — до улучшения ситуации с водоснабжением.

18 мая в Ялте и в соседних районах Крыма выпала месячная норма осадков за 6 часов. Реки вышли из берегов, город был частично затоплен. В связи с происходившим в Ялте ввели режим ЧС.

Алексей Нечаев