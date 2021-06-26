В Нижнекамске в ряде домов отключат горячую воду
В Нижнекамске проведут ремонт магистральных трубопроводов теплосети, поэтому в ряде домов отключат горячую воду. Об этом сообщили в пресс-службе города.
Горячей воды не будет с 8:30 28 июня до 17:00 2 июля по следующим адресам:
- пр. Вахитова: 31а, 7, 9, 2, 4, 8/14, 14, 16, 12, 12а;
- ул.Гагарина:27,29,41а,35,45,31,35а,37,41,29,20,16,18,22,16а,22а,26,28,44,46,28,52,54,36,38,34,17,13,15,23;
- ул. Кайманова: 5,3,3а,11,2/18,12,8,14,6,18,18а;
- ул. Лесной: 23,25,11,13/50,1,1а,5,7,9;
- ул. Менделеева: 14,12,16,1,7,1а,3,2а,2б,4а,2,6,4,8,17,11,13,13а;
- пр. Химиков: 80б,82а,82б,80а,94,96,100,108,102,110,104,112,106,86,88,90;
- ул. Чабьинской: 1/25,3,5,5а,7;
Также в школах №13,15,16,20,22; детских садах №29,31,32,34,36,38,41,42,50, 23,58,60; социальном приюте «Балкыш», центре «Милосердие», гостинице «НШЗ», с/к «Шинник» и городской бане.
Мэрия Казани опубликовала список отключения горячей воды на июль в домах, подключенных к сетям «Татэнерго». Сезонное отключение горячей воды связано с проведением гидроопрессовок тепловых сетей.
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