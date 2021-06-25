В Казани проходит чемпионат Европы по сумо — девушка из Татарстана заняла 1-е место

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани во Дворце единоборств «Ак Барс» стартовало первенство Европы по сумо (до 22 и до 24 лет). Более 400 борцов из 20 европейских сборных принимают участие в состязаниях. Соревнования впервые проходят в России.

Анна Краснова стала первой чемпионкой Европы из Татарстана. Отмечается, что раньше она занималась вольной борьбой, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Соревнования проходят в восьми весовых категориях. Сборная России по сумо сейчас считается самой сильной в мире — российские спортсмены победили в прошлом году даже Японию. После чемпионата Европы лучшие сумоисты отравятся на всемирные игры. Вход для зрителей на соревнования свободный — они продлятся до 27 июня.

Ранее сообщалось, что Казань примет чемпионат Европы по сумо среди взрослых и первенство континента (до 22 лет и до 24 лет).



Алексей Нечаев