Татарстан стал пилотным регионом для цифровой трансформации федеральной системы госзакупок

В Татарстане реализовали пилотный проект по прямой интеграции Централизованной бухгалтерии РТ с Единой системой в сфере закупок в части электронного актирования. Его цель состоит в организации автоматического принятия к учету в Централизованной бухгалтерии документов, сформированных в ЕИС, сообщили в компании «БАРС Груп».

«Централизованная бухгалтерия — это первая в своем роде бухгалтерская система, учитывающая всю отраслевую специфику ведомств, построенная на единой платформе», — заявил гендиректор «БАРС Груп» Тимур Ахмеров. По его словам, создание подобных механизмов позволит уйти от ручного ввода бухдокументов, благодаря чему появится возможность заниматься финансовым анализом.

На базе системы реализованы форматы обмена данными по актам выполненных работ, товарно-накладным актам, счет-фактурам, договорам и извещениям, которые увеличивают скорость получения документации бухслужбами, ускоряют процесс актирования. Также они помогают избежать ручного ввода и допрасходов. Системой обеспечивается возможность проведения мониторинга кредиторской задолженности ведомств, так как все документы появляются в ней автоматически.

Фото: Максим Платонов (архив)

Пилот базируется на госинформсистеме Централизованной бухгалтерии РТ, участниками которой являются более 9 тыс. бюджетных учреждений Татарстана. В ней зарегистрировано почти 13 тыс. пользователей и фиксируется более 200 тыс. бухгалтерских проводок каждый день.

Необходимая инфраструктура в системах уже доработана, проведена опытная эксплуатация. «Концепция готова к тиражированию в других регионах», — заявили в «БАРС Груп».

Проект стал частью общей концепции перехода Федерального казначейства от бумажного к электронному документообороту. Планируется полная цифровизация госзакупок.



Татьяна Демина