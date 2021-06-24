Член Общественной палаты РТ продает кафе-веранду и банкетный зал в центре Казани

Только летом

Кафе-веранда One Season, расположенная на улице Пушкина в Казани, а также банкетный зал «Вилла» на улице Технической, 4, выставлены на продажу, выяснило «Реальное время». За оба заведения владелец планирует выручить 12,59 млн рублей.

One Season работает в Казани уже три года по довольно любопытной модели «сезонного ресторана» — то есть только в теплое время года, без внутреннего помещения для гостей. В объявлении о продаже утверждается, что, несмотря на локацию почти в самом сердце Казани — в паре сотен метров от «Кольца», арендная плата там составляет всего 460 тыс. в год (в объявлении отмечается — это потому, что свою парковку заведение предоставляет еще и соседнему зданию банка).

Зал «Вилла» расположен на берегу озера Кабан и рассчитан на 100 персон. Стоимость аренды там начинается от 130 тыс. рублей за день — в объявлении утверждается, что на это лето бронь уже расписана полностью.

Зал «Вилла» расположен на берегу озера Кабан и рассчитан на 100 персон. Фото: kazan.birthday-place.ru

Оба объекта работают как единый бизнес под одним юрлицом и руководством одного управляющего. Заявляется, что прибыль бизнеса составляет почти 6,3 млн рублей за год, а за один только август 2020-го один только банкетный зал принес чистую прибыль в 1,8 млн рублей. На запуск же, по заявлению владельцев, потратили 27,26 млн рублей. Возможность документального подтверждения выручки и расходов на уточняется. Причиной продажи названа смена сферы деятельности.

Владелец заведений — член ОП РТ и вице-президент Федерации спортивной борьбы Татарстана

Как выяснило «Реальное время», юрлицо этого бизнеса сейчас — ООО «Или Групп». Ранее эта компания называлась «Мама дели Колизей» (в публикациях об One Season подчеркивалось, что это проект создателей Мама Deli) и ООО «Аджастер».

Владельцем этой компании является Ленар Гаянов — он известен как член Общественной палаты Татарстана нового созыва. Также он является первым вице-президентом Федерации спортивной борьбы РТ и, как сказано на сайте ОП РТ, финансирует различные спортивные мероприятия в республике, помогает благотворительным организациям.

Ленар Гаянов (слева) также является первым вице-президентом Федерации спортивной борьбы РТ. Фото wrestrt.ru

С 2015 по 2020 год Гаянов числился директором московского ООО «М-7» (на сайте Общественной палаты эта организация до сих пор указана как его место работы), которое занимается оптовой торговлей топливом и выручило в 2019 году 2,5 млрд рублей при чистой прибыли 12,2 млн рублей. Владелицей компании в этот период была Эльвира Гаянова. Однако с 2020 года компания принадлежит некоему Айдару Запбарову. За 2020 год «М-7» не отчитывалось о финансовых результатах, сведения в ЕГРЮЛ признаны недостоверными.

Кроме того, в прошлом Гаянову принадлежало ООО «Мама дели Мега» — сейчас владельцем и директором этого юрлица является Ленар Гильмутдинов, ранее — директор «Или Групп». Он подтвердил «Реальному времени», что является владельцем выставленных на продажу форматных заведений, а продает их, так как занимается другими проектами и на этот бизнес не хватает времени.



Добавим, что данные по финансовым результатам «Или Групп» за 2020 год все-таки не стыкуются с заявлениями в объявлении. В 2020 году это юрлицо зафиксировало выручку в 11 млн рублей и чистый убыток в 535 тыс. рублей. Данные по выручке за предыдущие периоды отсутствуют, из фотографий в интернете можно сделать вывод, что как минимум в 2018 году One Season работал еще не как «Или Групп», а через ИП. Гаянов в разговоре с «Реальным временем» не стал подробно комментировать эту тему, но заверил, что рестораны — прибыльные.

Александр Артемьев