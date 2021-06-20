Российский посол Анатолий Антонов вернулся в США

Российский посол Анатолий Антонов вернулся в США. До этого дипломат почти три месяца провел в Москве, пишет ТАСС.

В марте Антонова пригласили в Москву на консультации «с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США» после вступления в должность президента страны Джо Байдена.

Напомним, 16 июня в Женеве после переговоров с президентом США Джо Байденом российский лидер Владимир Путин, сообщил, что они договорились вернуть послов, а сроки выполнения договоренности — технический вопрос.

Татьяна Демина