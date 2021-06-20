Российский посол Анатолий Антонов вернулся в США
Российский посол Анатолий Антонов вернулся в США. До этого дипломат почти три месяца провел в Москве, пишет ТАСС.
В марте Антонова пригласили в Москву на консультации «с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США» после вступления в должность президента страны Джо Байдена.
Напомним, 16 июня в Женеве после переговоров с президентом США Джо Байденом российский лидер Владимир Путин, сообщил, что они договорились вернуть послов, а сроки выполнения договоренности — технический вопрос.
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