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Российский посол Анатолий Антонов вернулся в США

19:15, 20.06.2021
Российский посол Анатолий Антонов вернулся в США
Фото: washington.mid.ru

Российский посол Анатолий Антонов вернулся в США. До этого дипломат почти три месяца провел в Москве, пишет ТАСС.

В марте Антонова пригласили в Москву на консультации «с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США» после вступления в должность президента страны Джо Байдена.

Напомним, 16 июня в Женеве после переговоров с президентом США Джо Байденом российский лидер Владимир Путин, сообщил, что они договорились вернуть послов, а сроки выполнения договоренности — технический вопрос.

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан
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