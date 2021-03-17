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В МИД прокомментировали приглашение Антонова в Москву на консультации для анализа отношений с США

23:06, 17.03.2021
В МИД прокомментировали приглашение Антонова в Москву на консультации для анализа отношений с США
Фото: commons.wikimedia.org

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о приглашении российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова в Москву на консультации для анализа отношений с США.

«В силу того, что и так атмосфера достаточно эмоционально заряженная, я просто скажу, что такого я не припомню», — приводит RT высказывание Захаровой.

Ранее официальный представитель МИД заявила, что Антонова пригласили в столицу России «с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США» после вступления в должность президента страны Джо Байдена.

Татьяна Демина
Общество
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