В Набережных Челнах на пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

Фото: прокуратура РТ

В Набережных Челнах на пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина 1970 года рождения. На место происшествия выехал зампрокурора города Айдар Салимуллин, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Сообщение «пожар, горит квартира» поступило на станцию скорой помощи Челнов в 17:46. На место происшествия выехала бригада медиков.

Фото: прокуратура РТ

Жителей подъезда эвакуировали. Тело пострадавшего мужчины извлекли в 18:21.

Фото: прокуратура РТ

По предварительной информации, причиной пожара стала непотушенная сигарета. Хозяин квартиры пытался потушить огонь самостоятельно.