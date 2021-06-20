Новости происшествий

19:39 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Набережных Челнах на пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

18:52, 20.06.2021
В Набережных Челнах на пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина
Фото: прокуратура РТ

В Набережных Челнах на пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина 1970 года рождения. На место происшествия выехал зампрокурора города Айдар Салимуллин, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Сообщение «пожар, горит квартира» поступило на станцию скорой помощи Челнов в 17:46. На место происшествия выехала бригада медиков.

Фото: прокуратура РТ

Жителей подъезда эвакуировали. Тело пострадавшего мужчины извлекли в 18:21.

Фото: прокуратура РТ

По предварительной информации, причиной пожара стала непотушенная сигарета. Хозяин квартиры пытался потушить огонь самостоятельно.

Фото: прокуратура РТ
Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также