Власти США не представляют, что отношения с Россией станут дружественными

Власти США «даже при большом воображении» не представляют, что отношения с Россией станут дружественными. Такое заявление сделал помощник президента Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

При этом он утверждает, что американские власти нацелены на стабильные, предсказуемые отношения с Россией, пишет ТАСС.

Напомним, 16 июня в Женеве прошла встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. По итогам переговоров они приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Стороны отметили, что даже в периоды напряженности страны способны добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны.

Байден после встречи заявил, что судить о том, договорились ли они с Путиным о чем-то или нет, можно будет лишь через 6—12 месяцев.

Татьяна Демина