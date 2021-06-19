Новым председателем «Нижнекамского русского общества» стал Игорь Ларионов
Новым председателем «Нижнекамского русского общества» стал Игорь Ларионов. Организации в этом году исполнилось 30 лет.
Ларионов сменил на посту председателя «Нижнекамского русского общества» Василия Носова, который возглавлял его 25 лет. Носов перешел на должность заместителя главы организации.
Отчетно-выборное собрание «Нижнекамского русского общества» прошло накануне в Доме дружбы народов, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.
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