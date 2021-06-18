В Мамадыше открыли бюст бывшему главному военному прокурору СССР Николаю Афанасьеву — видео

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В Мамадыше открыли бюст бывшему главному военному прокурору СССР, заместителю генерального прокурора СССР Николаю Афанасьеву. Именно там он начал свою карьеру, уже в 19 лет он стал руководить Мамадышским уголовным розыском, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Бронзовый памятник сделали московские мастера по архивным фотографиям семьи Афанасьева. Его установили в центре Мамадыша, где в его честь также названа одна из улиц.

Президент Татарстана Рустам Минниханов на открытии бюста заявил, что на примере «беззаветного служения Отчизне» Афанасьева сегодня должны воспитывать молодежь.

Афанасьев работал в органах военной прокуратуры Казани, Ростова-на-Дону, Москвы. Заместителем главного военного прокурора Красной Армии его назначили в 1939 году, а уже в 1941-м он занял должность полномочного представителя Прокуратуры СССР в Москве.

С 1942-го по 1945 годы Афанасьев возглавлял Главную военную прокуратуру железнодорожного транспорта, а затем стал главным военным прокурором СССР. Эту должность он занимал до 1950 года.

Умер Афанасьев в 1979 году.



Татьяна Демина