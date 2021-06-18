В Челнах возбудили уголовное дело после смерти инвалида в инфекционной больнице

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Набережных Челнах завели уголовное дело после смерти в инфекционной больнице пожилого мужчины-инвалида. Прокуратура выявила в действиях медучреждения нарушения при оказании ему помощи.

Уголовное дело возбуждено по требованию надзорного ведомства по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) после жалобы жены умершего, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. Женщина рассказала соцсетях о проблемах с лечением мужа и невозможности его перевода в другую больницу.



Следствие установило, что мужчина умер из-за тромбоэмболии легочной артерии и сахарного диабета. Его смерть стала возможна из-за неисполнения (ненадлежащего исполнения) сотрудниками Набережночелнинской инфекционной больницы своих служебных обязанностей: медработники не провели пациенту полное клиническое обследование, выбрали неверную тактику лечения и неправильно применении клиническо-инструментальные исследования

Прокуратура взяла расследование уголовного дела на особый контроль.

Татьяна Демина