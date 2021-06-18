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Посетительница казанского аэропорта пожаловалась на задержку багажа, хамство сотрудников и грязь

20:42, 18.06.2021 1
Посетительница казанского аэропорта пожаловалась на задержку багажа, хамство сотрудников и грязь
Фото: Максим Платонов (архив)

Одна из посетительница международного аэропорта «Казань» пожаловалась на обслуживание и грязь. Об этом девушка рассказала в своем Instagram-аккаунте.

«Работа ваша безобразна — 35 минут ожидания багажа?!», — возмутилась она, обратив внимание, что проблемы возникли и с отношением к ней персонала аэропорта. Девушка утверждает, что ей нахамили и не смогли предоставить достоверную информацию.

«Реальное время» обратилось за комментарием в пресс-службу аэропорта. Ответа пока не поступило.

На этой неделе пользователи соцсети и СМИ активно обсуждали ситуацию с рэпером Моргенштерном, который раскуривал кальян в аэропорту Казани.

Татьяна Демина
БизнесТранспортУслуги Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21:45
    В январе багаж со стамбульского рейса задержали на 1,5 часа ни извинений, ничего.... Про маски/антисептики в аэропорту вообще не слышали... Позорище...
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