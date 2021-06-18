В Казани паспорта безопасности получили 96% объектов социально-культурной сферы

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани на сегодняшний день паспорта безопасности получили 96% школ, детских садов, объектов культуры, спорта и молодежной политики. Закончить паспортизацию объектов социально-культурной сферы планируют до начала нового учебного года.

Казанские учреждения на предмет безопасности с 1 июня обследует комиссия по обследованию и категорированию образовательных учреждений по антитеррористической защищенности. Она должна закончить свою работу до начала июля.

На сегодняшний день в Казани работают 809 муниципальных объектов социально-культурной сферы, 636 из которых образовательные. В городе функционируют 96 объектов культуры, 35 — спортивных объектов и 42 учреждения молодежной политики, в том числе 13 детских оздоровительных лагерей, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: Максим Платонов (архив)

«Все указанные объекты должны иметь паспорта антитеррористической безопасности, это регулярно проверяется», — заявила замруководителя исполкома города Гузель Сагитова.



Напомним, из бюджета Казани на обеспечение безопасности объектов социально-культурной сферы, в первую очередь школ и детских садов, дополнительно выделили 102 млн рублей. В общей сложности на эти цели направят 167 млн рублей.

Меры по безопасности школ и детских садов начали активно усиливать после стрельбы в казанской гимназии №175, которая произошла 11 мая. Тогда погибли девять человек — семь школьников и два учителя.

Татьяна Демина