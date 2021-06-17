Попова объяснила рост новых случаев COVID-19 нигилизмом россиян в отношении защитных мер

Фото: Максим Платонов (архив)

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила объяснила рост новых случаев коронавируса в России. По ее словам, это связано с нигилизмом граждан в отношении мер защиты от инфекции.

Попова поручила сотрудникам региональных управлений Роспотребнадзора усилить мониторинг за ситуацией с заболеваемостью с COVID-19. Она также призвала в случае необходимости ужесточать существующие меры по борьбе с распространением вируса, пишет RT.

Своевременно реагировать на ситуацию с коронавирусом сегодня призвал и премьер-министр России Михаил Мишустин. Он напомнил, что у региональных властей есть полномочия по введению мер по борьбе с пандемией.

Фото: Максим Платонов (архив)

По последним данным, с начала пандемии в России коронавирусом заразились 5 264 047 человек, выздоровели 4 839 705 граждан.

Ситуация с заболеваемости резко обострилась в Москве. По словам мэра столицы Сергея Собянина обстановка ухудшается, несмотря на то, что более 60% населения города имеют иммунитет к вирусу. Некоторые регионы России на фоне роста заболеваемости начались ужесточать меры по предотвращению распространения коронавируса, в том числе Башкирия.



Татьяна Демина