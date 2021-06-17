В московских ресторанах могут появиться зоны для посетителей с прививкой от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В московских ресторанах могут появиться зоны для клиентов, которые сделали прививку от COVID-19. Подобный опыт есть в заведениях общепита Израиля.

На данный момент проводятся переговоры с ресторанами и фудкортами, которые могли бы поучаствовать в эксперименте по созданию свободных от COVID-19 зон, рассказал «РИА Новости» глава Федерации рестораторов и отельеров, общественный омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в индустрии гостеприимства Игорь Бухаров.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, с идеей создания в заведениях общепита столицы специальных зон для привитых от коронавируса в мае выступил и мэр Москвы Сергей Собянин. Тогда же бизнесмены, в свою очередь, попросили его снизить контрольно-надзорную деятельность: сначала проводить профилактические мероприятия и выносить предупреждение, а только затем прибегать к штрафам.



В Москве уже ввели обязательную вакцинацию для сферы услуг. По словам Собянина, ситуация с пандемией в столице «продолжает развиваться драматически».



Татьяна Демина