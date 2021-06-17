Попова: регионы при необходимости должны провести обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что регионы при необходимости должны организовать обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан от коронавируса, пишет ТАСС.
Она добавила, что из-за роста новых случаев заболеваемости коронавирусом Роспотребнадзор полностью мобилизовал свою систему и перешел на круглосуточный режим работы.
Некоторые регионы уже приступили к обязательной вакцинации отдельных категорий граждан от коронавируса. Среди них Москва, Подмосковье, Кузбасс и Сахалин. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал губернаторов регионов своевременно реагировать на ситуацию с коронавирусом, напомнив, что у региональных властей есть полномочия по введению меры по борьбе с пандемией.
В Татарстане на сегодняшний день нет планов по проведению обязательной вакцинации от COVID-19 для отдельных категорий граждан. «Подобный вариант не рассматривается», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым