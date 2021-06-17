Попова: регионы при необходимости должны провести обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан

Фото: Максим Платонов (архив)

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что регионы при необходимости должны организовать обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан от коронавируса, пишет ТАСС.

Она добавила, что из-за роста новых случаев заболеваемости коронавирусом Роспотребнадзор полностью мобилизовал свою систему и перешел на круглосуточный режим работы.

Некоторые регионы уже приступили к обязательной вакцинации отдельных категорий граждан от коронавируса. Среди них Москва, Подмосковье, Кузбасс и Сахалин. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал губернаторов регионов своевременно реагировать на ситуацию с коронавирусом, напомнив, что у региональных властей есть полномочия по введению меры по борьбе с пандемией.

В Татарстане на сегодняшний день нет планов по проведению обязательной вакцинации от COVID-19 для отдельных категорий граждан. «Подобный вариант не рассматривается», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

Татьяна Демина