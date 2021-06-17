В Башкирии с 21 июня ограничат посещение спортзалов, клубов и других объектов

Власти Башкирии усиливают меры по борьбе с распространением коронавируса. С понедельника, 21 июня, многие учреждения культуры, спорта и другие объекты жители республики смогут посетить, только показав справку о вакцинации от СOVID-19 или документ с результатами анализа на коронавирус.

Также в Башкирии для пациентов с коронавирусом дополнительно открывают 250 коек. «На очереди — еще 250 мест в больницах республики. Врачи вновь мобилизуют все силы», — заявил на заседании оперштаба РБ глава Минздрава региона Максим Забелин.

Глава Башкирии Радий Хабиров в свою очередь заявил, что самый эффективный способ борьбы с пандемией коронавируса — вакцинация. Он отметил, что по всей республике открыты прививочные пункты и уже сотни тысяч человек получили оба компонента вакцины от COVID-19, сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Хабиров поручил проработать новые меры против коронавируса в связи с ростом числа заболевших в России несколько дней назад. По его словам, объективных данных о росте заболеваемости COVID-19 в Башкирии нет, но «есть основания переживать», а в республике провели много массовых мероприятий и ослабили масочный режим в обязательных местах.



Татьяна Демина