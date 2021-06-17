Нурлатский фермер Роланд Чахмахчев признан судом невиновным в «незаконной вырубке леса»

Нурлатский районный суд Татарстана постановил прекратить уголовное дело в отношении фермера Роланда Чахмахчева в связи с отсутствием состава преступления и отказом гособвинителя от обвинения. Предпринимателю отменили меру пресечения в виде подписки о невыезде и признали за ним право на реабилитацию: то есть он может обратиться в суд за компенсацией имущественного и морального вреда.

«Реальное время» следило за процессом над 64-летним главой успешного фермерского хозяйства «Дуслык», которого приговорили к году лишения свободы условно и штрафу в 300 тыс. рублей за чистку сухостоя, назвав ее незаконной вырубкой леса. Напомним, Роланд Чахмахчев получил разрешение на вырубку старых деревьев на своем участке вблизи деревни Ахметово, которые могли упасть и спровоцировать пожар. Однако искусственная снегозащитная полоса, указанная в публичной кадастровой карте как земля сельхозназначения числилась в Минлесхозе РТ землями лесного фонда.

Уголовное дело четырежды закрывали за отсутствием состава преступления, но тем не менее глава ООО «Дуслык» оказался на скамье подсудимых. Не согласившись с приговором, защита подала апелляцию в Верховный суд республики, который в феврале этого года отменил приговор Нурлатского районного суда и вынес решение направить уголовное дело для дальнейшего рассмотрения в тот же суд в ином составе.

Кроме того, было вынесено частное определение в адрес председателя Нурлатского райнного суда в связи с допущенными нарушениями при рассмотрении этого дела и вынесении приговора. Обращено внимание на нарушение тайны совещательной комнаты и другие существенные нарушения закона.

Фермера поддержали в аппарате Уполномоченного при президенте РТ по защите предпринимателей. Теперь в деле поставлена окончательная точка.

Элеонора Рылова