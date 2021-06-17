Эксперт объяснил, почему в Татарстане в этом году много комаров

Большое количество комаров в Татарстане в этом году связано с высокими температурами воздуха, которые установились еще в мае. Стоит ожидать, что год будет «комариным», заявил доцент кафедры зоологии и общей биологии института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев.

По словам эксперта, во втором месяце лета в Татарстане появится новое поколение комаров. Их активность снизится к концу июля — началу августа. При похолодании комары погибают, отметил Шулаев.

Он обратил внимание, что жаркая погода привела к тому, что первые комары в Татарстане в этом году появились рано — еще в начале мая, сообщает медиапортал КФУ. «Таким образом, накопилась большая популяция этих насекомых, они к нам прилетели без потерь», — объяснил Шулаев большое количество комаров.

Отметим, что на казанских водоемах продолжают проводить противомалярийную обработку. Работы стартовали еще в конце мая.

Татьяна Демина