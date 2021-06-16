В Казани временно закроют для движения транспорта участок проспекта Универсиады
В Казани временно ограничат движение транспорта по проспекту Универсиады. Это связано с капитальным ремонтом дороги.
- С 21.00 17 июня до 6.00 18 июня полностью закроют движение транспорта на участке проспекта Универсиады от Танкового кольца до улицы Даурской в направлении центра. Для объезда предлагается маршрут Танковое кольцо — Оренбургский тракт — ул. Павлюхина — ул. Салимжанова.
- С 21.00 18 июня до 6.00 19 июня и с 21.00 19 июня до 6.00 20 июня полностью закроют участок проспекта Универсиады от улицы Даурской до улицы Вишневского в направлении центра. Объехать его можно, свернув перед улицей Даурской на Аметьевскую магистраль и далее по улице Гвардейской или по маршруту: ул. Даурская — Аметьевская магистраль — разворот до ул. Павлюхина.
- С 21.00 20 июня до 6.00 21 июня и с 21.00 21 июня до 6.00 22 июня полностью закроют движение транспорта по проспекту Универсиады на участке от улицы Вишневского до улицы Даурской в направлении Оренбургского тракта (выезда из Казани). Для объезда предлагается два варианта: ул. Тихомирнова — перемычка ул. Петербургской — ул. Назарбаева или ул. Вишневского — ул. Назарбаева — ул. Павлюхина — Оренбургский тракт.
- С 21.00 22 июня до 6.00 23 июня полностью закроют участок по проспекту Универсиады от улицы Даурской до Танкового кольца в направлении Оренбургского тракта (выезда из Казани). Объехать его можно по маршруту: ул. Даурская — Танковое кольцо — Оренбургский тракт (выезд из города).
Напомним, до 5 июля нельзя проехать по проспекту Универсиады у здания №23а по Оренбургскому тракту и дома №39а по ул. Латышских Стрелков. Ограничение движения связано со строительством сетей хозяйственно-бытовой канализации.
Татьяна ДеминаОбщество Татарстан
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