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В Комсомольском районе Челнов отметили карантин по бешенству животных

01:31, 16.06.2021
В Комсомольском районе Челнов отметили карантин по бешенству животных
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Комсомольском районе Набережных Челнов и на участке №189 садового товарищества «Гидростроитель-1» отметили карантин, введенный из-за неблагополучия по заболеванию бешенством животных.

Соответствующий указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов. Из документа следует, что с момента уничтожения последнего трупа больного восприимчивого к заболеванию животного на обозначенных территориях прошло 60 дней.

Указ о введении карантина в Комсомольском районе Челнов и на участке №189 садового товарищества «Гидростроитель-1» был подписан Миннихановым 10 апреля. Он запрещал торговлю домашними животными, их вывоз за пределы карантина и отлов диких зверей.

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан
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