В Комсомольском районе Челнов отметили карантин по бешенству животных
В Комсомольском районе Набережных Челнов и на участке №189 садового товарищества «Гидростроитель-1» отметили карантин, введенный из-за неблагополучия по заболеванию бешенством животных.
Соответствующий указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов. Из документа следует, что с момента уничтожения последнего трупа больного восприимчивого к заболеванию животного на обозначенных территориях прошло 60 дней.
Указ о введении карантина в Комсомольском районе Челнов и на участке №189 садового товарищества «Гидростроитель-1» был подписан Миннихановым 10 апреля. Он запрещал торговлю домашними животными, их вывоз за пределы карантина и отлов диких зверей.
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