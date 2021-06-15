Мэр Ульяновска уходит в отставку

Мэр Ульяновска Сергей Панчин уходит в отставку. Он сосредоточится на работе в Ассоциации муниципальных образований региона. Об этом сообщает telegram-канал «Пул №73».

Первый заместитель главы города Дмитрий Вавилин будет временно исполняющим обязанности мэра. Ранее он был и.о. министра экономического развития и промышленности Ульяновской области.

Панчин в 2010 году был назначен на должность первого заместителя мэра города Ульяновска. В 2013 году занял должность главы администрации города. 15 июня 2018 года, в связи с изменениями в уставе муниципального образования, был избран депутатами Городской думы главой города.

Алексей Нечаев