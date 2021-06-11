На двух участках трассы М-7 в Татарстане ограничили движение до 50 км/ч

На двух участках трассы М-7 в Татарстане ограничили движение до 50 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодора».

На участках с 812 по 817 км и с 827 по 840 км трассы М-7 в Высокогорском и Пестречинском районах республики ограничена скорость движения до 50 км/ч. Это необходимо для обеспечения безопасности на период проведения дорожных работ.

Водителей просят быть внимательными при проезде других участков производства работ, на которых могут действовать локальные ограничения:



М-7 «Волга»:

с 1000 по 1011+100 км — устройство защитных слоев, Елабужский р-н,

подъезд к Ижевску и Перми от М-7 «Волга» с 4 по 15+200 км — капремонт, Елабужский и Менделеевский р-ны,

с 1038 по 1040+310 км и с 1041+610 по 1047 км — ремонт, Тукаевский р-н и Н. Челны,

с 1097 по 1102+770 км — устройство защитных слоев, Мензелинский р-н,

с 1154 по 1161 км — капремонт, Актанышский р-н.

На трассе Казань — Оренбург работы ведутся на пяти участках дороги:

с 94 по 116 км — устройство защитных слоев, Алексеевский и Чистопольский р-ны,

с 208 по 212 км — капремонт, Альметьевский р-н,

с 231 по 240 км и с 249+160 по 255+620 км — устройство защитных слоев, Альметьевский р-н,

с 368+500 по 374+500 км — капремонт, Бавлинский р-н.

Также рабочие приступили к ремонту мостов через реку Челна и Кандыз. А на трассе Йошкар-Ола — Зеленодольск ремонтируется участок c 3 по 30 км на обходе города Волжск.

До конца сезона будет действовать ограничение движения на трех участках реконструкции трассы М-7, с 735 по 772 км и на участке реконструкции подъездной дороги к аэропорту Казань.



В начале недели в Татарстане на участке трассы Казань — Оренбург ограничили проезд большегрузов.

Ольга Плешкова