В Казани запустили театральный «Ночной трамвай»

Фото: пресс-служба Казанского ТЮЗа

В минувшую субботу, 12 июня, казанский ТЮЗ представил аудиоспектакль «Ночной трамвай». Теперь каждую пятницу и субботу последний рейс трамвая № 5 будет превращаться в театр.



Спектакль начинается не в центре города, а в спальном районе: трамвай отъезжает от остановки «Станция метро Проспект Победы». Зрителям нужны только беспроводные наушники.



Сюжет пьесы рассказывает о молодом байкере Саше Белове, который незримо обитает в трамвае, пока его тело после аварии на мотоцикле остается в палате реанимации РКБ. Возрастной ценз постановки — 18+, но создатели аудиоспектакля считают, что его можно послушать с подростками.



Фото: пресс-служба Казанского ТЮЗа

Главный режиссер Казанского ТЮЗа, автор Радион Букаев считает, что эта постановка будет интересна прежде всего казанцам. Маршрут трамвая кольцевой, проходит по окраине города.



— Потому что надо уже знать и понимать город, жить в нем, любить его. С домами и районами, которые мы проезжаем, должна быть связана своя история, на которую мы накладываем и судьбу нашего главного героя. Турист же просто посмотрит, какая Казань необъятная... А эта история глубинная для коренного жителя города или родившегося в нем.

В создании постановки принимали участие 12 артистов ТЮЗа. Создатели спектакля еще будут дорабатывать технические детали проекта.

Подробнее о том, как прошла первая премьера — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина