Сегодня в Татарстане прогнозируется дождь, град и до +30 градусов
В понедельник, 14 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, локально град.
Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный, при грозе сильный, местами порывами до 17—22 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от +25 до +30 градусов. В Казани — от +26°С до +28°С. В Набережных Челнах столбики термометров поднимутся до +26—30 градусов.Общество Татарстан
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