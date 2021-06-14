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Сегодня в Татарстане прогнозируется дождь, град и до +30 градусов

05:23, 14.06.2021
Сегодня в Татарстане прогнозируется дождь, град и до +30 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 14 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, локально град.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный, при грозе сильный, местами порывами до 17—22 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +25 до +30 градусов. В Казани — от +26°С до +28°С. В Набережных Челнах столбики термометров поднимутся до +26—30 градусов.

Общество Татарстан
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