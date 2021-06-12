В Балтасях в результате инцидента с лошадью пострадал 15-летний подросток
В Балтасях в результате инцидента с вырвавшейся в толпу лошадью пострадал 15-летний подросток. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.
Его доставили с ушибами в Балтасинскую ЦРБ. После проведения обследований его отпустили домой на амбулаторное лечение. Госпитализация не потребовалась.
На месте происшествия побывал прокурор Балтасинского района Айрат Низамиев. Жертв в результате происшествия нет.
Сегодня днем в Балтасях во время празднования Сабантуя телега с людьми, запряженная лошадью, влетела в толпу. Очевидцы сообщали о госпитализации одного ребенка.
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