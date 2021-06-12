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В Балтасях в результате инцидента с лошадью пострадал 15-летний подросток

17:23, 12.06.2021
В Балтасях в результате инцидента с лошадью пострадал 15-летний подросток
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Балтасях в результате инцидента с вырвавшейся в толпу лошадью пострадал 15-летний подросток. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Его доставили с ушибами в Балтасинскую ЦРБ. После проведения обследований его отпустили домой на амбулаторное лечение. Госпитализация не потребовалась.

На месте происшествия побывал прокурор Балтасинского района Айрат Низамиев. Жертв в результате происшествия нет.

Сегодня днем в Балтасях во время празднования Сабантуя телега с людьми, запряженная лошадью, влетела в толпу. Очевидцы сообщали о госпитализации одного ребенка.

Татьяна Леухина
ОбществоПроисшествия Татарстан
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