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МВД Татарстана фиксирует новую «волну» финансовых пирамид

15:58, 12.06.2021
МВД Татарстана фиксирует новую «волну» финансовых пирамид
Фото: pixabay.com

В Татарстане сейчас наблюдается новая волна финансовых пирамид. Об этом рассказал начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики и преступлений по коррупции следственной части ГСУ МВД по РТ Рамиль Хасанов в программе «Интервью без галстука» с Андреем Кузьминым.

Эти пирамиды «виртуальные»: их организаторы не встречаются с потенциальными жертвами. О ней пользователи узнают из рекламы в интернете или при помощи «сарафанного радио».

Осложняет ситуацию то, что мошенники начали принимать переводы в криптовалюте. А биржи, через которые проходят финансовые потоки, находятся за рубежом. Поэтому запросы в компетентные органы других стран занимают определенное время, сроки расследования уголовного дела увеличиваются.

1 июня ЦБ впервые выложил на всеобщее обозрение список финансовых пирамид и нелегальных кредиторов. В перечень попали и татарстанские компании. Подробности — в материале интернет-газеты.

ОбществоВласть Татарстан
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