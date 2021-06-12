МВД Татарстана фиксирует новую «волну» финансовых пирамид

В Татарстане сейчас наблюдается новая волна финансовых пирамид. Об этом рассказал начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики и преступлений по коррупции следственной части ГСУ МВД по РТ Рамиль Хасанов в программе «Интервью без галстука» с Андреем Кузьминым.

Эти пирамиды «виртуальные»: их организаторы не встречаются с потенциальными жертвами. О ней пользователи узнают из рекламы в интернете или при помощи «сарафанного радио».

Осложняет ситуацию то, что мошенники начали принимать переводы в криптовалюте. А биржи, через которые проходят финансовые потоки, находятся за рубежом. Поэтому запросы в компетентные органы других стран занимают определенное время, сроки расследования уголовного дела увеличиваются.

1 июня ЦБ впервые выложил на всеобщее обозрение список финансовых пирамид и нелегальных кредиторов. В перечень попали и татарстанские компании. Подробности — в материале интернет-газеты.

