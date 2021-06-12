В Казани вручили медали «100 лет образования ТАССР»

Сегодня государственный советник РТ Минтимер Шаймиев вручил медали «100 лет образования ТАССР». Мероприятие прошло в казанском Кремле. Об этом сообщили в пресс-службе президента РТ.

Медалями были награждены: первый президент Ингушетии Руслан Аушев, генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства «Деловое содружество» Аббас Аббасов, президент Российского союза товаропроизводителей Олег Сосковец.

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов вручил наиболее отличившимся татарстанцам государственные награды РФ и РТ. Мероприятие приурочено ко Дню России. Всего было вручено 36 госнаград.



Алексей Нечаев