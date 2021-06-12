Дайвер в США выжил после того, как его проглотил кит

В США горбатый кит проглотил 56-летнего дайвера Майкла Паккарда — ему удалось выжить. Об этом пишет Cape Cod Times.

Отмечается, что мужчина ловил лобстеров у берегов Атлантического океана около города Провинстаун.

фото: pixabay.com

«Внезапно я почувствовал сильный толчок, после чего настала кромешная темнота. Я чувствовал, что куда‑то двигаюсь — это кит мышцами во рту пытался протолкнуть меня в желудок», — рассказал он.

Аквалангист начал сопротивляться, а кит вынырнул на поверхность, начал мотать головой и выплюнул мужчину. По его словам, он пробыл внутри кита 30-40 секунд. Один из членов команды заметил это — он затащил дайвера на лодку и отвез на берег. У Паккарда не нашли серьезных травм и он был выписан через несколько часов.

Алексей Нечаев