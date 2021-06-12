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В Казани временно ограничат движение по улице Большой Красной

11:51, 12.06.2021
В Казани временно ограничат движение по улице Большой Красной
Фото: kzn.ru

В Казани временно ограничат движение по улице Большой Красной из-за ремонта проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Закрытие дороги будет происходить в три этапа:

  • С 23.30 12 июня до 20.00 13 июня будет полностью закрыта для движения улица Большая Красная на участке от улицы Театральной до улицы Батурина;
  • с 20.00 13 июня до 20.00 14 июня будет полностью закрыт участок улицы Большой Красной от улицы Жуковского до улицы Театральной;
  • с 20.00 14 июня до 6.00 15 июня будет полностью закрыт участок улицы Большой Красной от улицы Толстого до улицы Жуковского.
фото: kzn.ru

В Казани на несколько месяцев ограничат движение по Оренбургскому тракту. С 12 июня по 10 ноября закроют участок дороги возле здания №17.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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