В Казани временно ограничат движение по улице Большой Красной
В Казани временно ограничат движение по улице Большой Красной из-за ремонта проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Закрытие дороги будет происходить в три этапа:
- С 23.30 12 июня до 20.00 13 июня будет полностью закрыта для движения улица Большая Красная на участке от улицы Театральной до улицы Батурина;
- с 20.00 13 июня до 20.00 14 июня будет полностью закрыт участок улицы Большой Красной от улицы Жуковского до улицы Театральной;
- с 20.00 14 июня до 6.00 15 июня будет полностью закрыт участок улицы Большой Красной от улицы Толстого до улицы Жуковского.
В Казани на несколько месяцев ограничат движение по Оренбургскому тракту. С 12 июня по 10 ноября закроют участок дороги возле здания №17.
Алексей НечаевОбщество Татарстан
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