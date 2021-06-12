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Сегодня в Татарстане прогнозируется дождь, локально град и до +26 градусов

06:27, 12.06.2021
Сегодня в Татарстане прогнозируется дождь, локально град и до +26 градусов

В субботу, 12 июня, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами кратковременный дождь. В отдельных районах гроза, локально град.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный умеренный, при грозе местами сильный до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +21 до +26 градусов. В Казани — от +22°С до +24°С. В Набережных Челнах столбики термометров поднимутся до +22—24 градусов.

Общество Татарстан
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