Сегодня в Татарстане прогнозируется дождь, локально град и до +26 градусов
В субботу, 12 июня, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами кратковременный дождь. В отдельных районах гроза, локально град.
Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный умеренный, при грозе местами сильный до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от +21 до +26 градусов. В Казани — от +22°С до +24°С. В Набережных Челнах столбики термометров поднимутся до +22—24 градусов.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым