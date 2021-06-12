В Челнах произошел пожар в квартире из-за зарядки

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Набережных Челнах произошел пожар в квартире из-за зарядного устройства. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме поступило в экстренные службы в 21.39. Прибывших на место происшествия пожарных встретил хозяин квартиры, где произошло ЧП, и рассказал, что жилище замкнуло зарядное устройство, загорелись вещи. Пожар мужчина потушил самостоятельно ведром воды. Медицинская помощь не потребовалась, он был один в квартире.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В результате пожара в комнате квартиры сгорели б/у вещи на площади 2 х 2 м, стены квартиры закопчены. Погибших и пострадавших на пожаре нет. Предварительная причина пожара: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.