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В День России на Казанской телебашне включат праздничную подсветку

16:41, 10.06.2021
В День России на Казанской телебашне включат праздничную подсветку

В День России 12 июня Казанская телебашня порадует жителей города праздничным освещением. В этот день телебашни РТРС включат праздничные сценарии архитектурно-художественных подсветок, сообщает пресс-служба Минцифры.

Подсветка будет включена с 20.00 до 22.00 12 июня. На фоне российского триколора появится поздравление с Днем России.

Праздничное освещение появится не только в Казани, но и на телебашнях Великого Новгорода, Нижнего Новгорода, Краснодара, Сочи, Воронежа, Грозного, Екатеринбурга, Кирова, Костромы, Кызыла, Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Саранска, Тулы, Челябинска, Красноярска и других городов страны.

2 апреля телебашни в Татарстане окрашивались в синий цвет в честь Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day).

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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