В Казани до конца августа ограничат движение по улице Мулланура Вахитова

В Казани до конца августа ограничат движение по улице Мулланура Вахитова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Закроют участок возле дома №72 по улице Поперечно-Базарной и напротив парковки по улице Мулланура Вахитова, 4 с 15 июня по 28 августа. Ограничения связаны с реконструкцией внутриквартальных тепловых сетей.

В Казани для движения пешеходов и автомобилей частично закроют дорогу по улице Бирюзовой. Движение ограничат с 11 июня по 5 июля.



Алексей Нечаев