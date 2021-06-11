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В Казани до конца августа ограничат движение по улице Мулланура Вахитова

13:57, 11.06.2021 1
В Казани до конца августа ограничат движение по улице Мулланура Вахитова
Фото: kzn.ru

В Казани до конца августа ограничат движение по улице Мулланура Вахитова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Закроют участок возле дома №72 по улице Поперечно-Базарной и напротив парковки по улице Мулланура Вахитова, 4 с 15 июня по 28 августа. Ограничения связаны с реконструкцией внутриквартальных тепловых сетей.

В Казани для движения пешеходов и автомобилей частично закроют дорогу по улице Бирюзовой. Движение ограничат с 11 июня по 5 июля.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:11
    Обычное дело летом заменять тепловые сети.
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