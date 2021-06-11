С начала года инфляция в Татарстане составила 3,5%

По данным Татарстанстата, в республике инфляция в мае составила 0,7%, а с начала 2021 года — 3,5%. Об этом говорится в материалах ведомства.

В мае цены на продукты выросли по сравнению с апрелем на 0,7%. С начала года рост цен на продовольствие составил 4,7%.

Непродовольственные товары за месяц стали дороже на 1%. С начала года рост составил 3,8%.

Стоимость услуг в Татарстане выросла за месяц на 0,2%, с начала года — на 1,6%.



На макроэкономической сессии ПМЭФ-2021 глава Минфина Антон Силуанов оценил ситуацию с инфляцией в России. По его словам, если ситуация с повышенным объемом расходов будет продолжаться, произойдет «перегрев» и инфляция будет высокой. Это приведет к обесценению расходов государства и граждан, обесценению денег, соцвыплат и зарплат.



Он подчеркнул, что бюджетная и денежно-кредитная политика должны приходить в свое нормальное положение и с этим не следует затягивать, поскольку потом из «сверхмягкой политики» будет тяжелее выходить.

Ольга Плешкова