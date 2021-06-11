На трассе М-12 в Татарстане будет работать безбарьерная система проезда

Новая платная федеральная автодорога М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань протяженностью 800 км (1 600 км — до Екатеринбурга) стоимостью свыше 600 млрд рублей станет первой федеральной трассой с полностью безбарьерной системой проезда «Свободный поток» (Free flow). Об этом «Реальному времени» сообщил зампредправления «Росавтодора» Георгий Чичерин.



Система free flow сильно отличается от барьерной, которая сейчас существует на российских платных дорогах. Основной принцип — это свободный поток, не будет никаких шлагбаумов, пунктов приема платы, через которые необходимо будет проезжать.

«Мы сейчас как раз тестируем эту систему и новые способы оплаты в рамках третьего пускового комплекса ЦКАДа, чтобы пользователям было понятно и удобно. Чтобы в любом месте, даже не имея мобильного телефона, иметь возможность внести плату за проезд», — рассказал Георгий Чичерин в интервью «Реальному времени».

Полный текст интервью читайте в материале «Реального времени».



Ольга Плешкова